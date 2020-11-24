Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayda bebek ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayda bebek ile görüştü

24.11.2020 23:31 | Son Güncelleme: 24.11.2020 23:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayda bebek ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ile görüntülü konuşma yaptı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı enkazından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ile görüntülü konuşma yaptı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası, İzmir depreminde 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda'nın babası Uğur Gezgin ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine "Sizi çok seviyoruz" diyen minik Ayda'ya "Ben de sizi çok seviyorum" yanıtını verdi. Erdoğan, İzmir'e gerçekleştireceği ziyarette Ayda ve ailesiyle görüşmek istediğini söyledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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