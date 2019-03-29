Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ayasofya'yı Müzeden İsim Olarak Camiye Çevireceğiz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü yapılacak olan yerel seçimlere iki gün kala AK Parti'nin İstanbul'daki mitinglerinde seçmene seslendi. Pendik mitinginde Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması konusunda mesajlar veren Erdoğan, "Ayasofya'yı kısa zaman önce camiden müzeye çevirmişlerdi, inşallah seçimden sonra tekrar müzeden isim olarak camiye çevireceğiz." ifalerini kullandı. Erdoğan, Ayasofya'nın isminin seçimlerden sonra müzeden camiye çevirileceğini söyledi.

'Bizden intikam almak isteyen çok' Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizden intikam almak isteyen çok. Bay Kemal de istiyor. Bayan Meral de istiyor. Ama öbür taraftan Netanyahu da istiyor. George da istiyor, isteyenler çok. Ama Ahmetim, Mehmetim, Ayşem, Fatmamla beraber yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan diyerek yürüyoruz. Bizden 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek küresel düzeydeki adaletsizliklere, haksızlıklara, sömürülere itirazımızı dile getirdiğimiz güçler intikam almak istiyor. Şunu unutmayın, Türkiye olmasa Kudüs'ü, Filistin'i, Golan Tepeleri'ni istedikleri gibi gasp edebileceklerini düşünenler bizden intikam almak istiyor." dedi.

'CHP'ye, İyi Parti'ye, Saadet Partisi'ne gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum' Erdoğan, "CHP'ye, İyi Parti'ye, Saadet Partisi'ne gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum; böyle bir ittifak sizin içinize siniyor mu? Böyle bir ittifakın amacının belediye başkanlığı kazanmak, İstanbul'u yönetmek olması mümkün mü? Demek ki işin ardında başka hesaplar var. Zaten Kandil'deki terör baronlarından Pensilvanya'nın borazanlarına kadar herkes bu hesabı ifşa etti. İnşallah pazar günü milletimiz bu maskeli baloya, bu karanlık pazarlığa bir son verecektir." şeklinde konuştu.