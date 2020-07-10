Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya'yı insanlığın ortak kültürel mirası vasfını koruyarak cami olarak...
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaptı.
10.07.2020 22:20 | Son Güncelleme: 10.07.2020 23:23
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaptı. (7)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya'yı insanlığın ortak kültürel mirası vasfını koruyarak cami olarak ibadete açacağımızın altını çiziyorum."
Kaynak: AA