Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya'nın müze statüsünden çıkmasıyla ücretli giriş uygulamasını... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya'nın müze statüsünden çıkmasıyla ücretli giriş uygulamasını kaldırıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya'nın müze statüsünden çıkmasıyla ücretli giriş uygulamasını kaldırıyoruz. Tüm camilerimiz gibi Ayasofya'nın kapıları yerli ve yabancı, müslim ve gayrimüslim herkese kapıları sonuna kadar açık olacaktır" - ANKARA

Kaynak: İHA