Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ayasofya'nın ibadete açılması) Bir milletin yeniden doğuşuna şahitlik...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
27.07.2020 19:05 | Son Güncelleme: 27.07.2020 19:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (4)
Kaynak: AA