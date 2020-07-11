Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ayasofya'nın ibadete açılması) Milletimizin ne istediğine bakarak bu... Beğendik (Botan) Köprüsü açılış töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Kurdele kesilmesi SİİRT - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni, Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Beğendik (Botan) Köprüsü açılış törenine video konferans...

Beğendik (Botan) Köprüsü açılış töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Kurdele kesilmesi

SİİRT - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni, Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Beğendik (Botan) Köprüsü açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı. (4)

Erdoğan: "(Ayasofya'nın ibadete açılması) Kimin ne dediğine değil bizim hakkımızın ne olduğuna, milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık."

Kaynak: AA