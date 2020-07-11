Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ayasofya'nın ibadete açılması) Milletimizin ne istediğine bakarak bu...
Beğendik (Botan) Köprüsü açılış töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Kurdele kesilmesi SİİRT - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni, Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Beğendik (Botan) Köprüsü açılış törenine video konferans...
11.07.2020 17:27 | Son Güncelleme: 11.07.2020 17:43
Beğendik (Botan) Köprüsü açılış töreni
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Kurdele kesilmesi
SİİRT - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ni, Doğu Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Beğendik (Botan) Köprüsü açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı. (4)
Erdoğan: "(Ayasofya'nın ibadete açılması) Kimin ne dediğine değil bizim hakkımızın ne olduğuna, milletimizin ne istediğine bakarak bu kararı aldık."
Kaynak: AA