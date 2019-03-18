Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ayasofya'nın İbadete Açılması Talebi) Orada Mesela Bir Sergi Yapıldı,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ayasofya'nın ibadete açılması talebi) Orada mesela bir sergi yapıldı, orada Kur'an tilaveti de yaptık. Belli bir bölümünde şu anda namaz da kılınıyor. Bunları da aşmak bizim için sorun değil aşarız ama getirisi, götürüsü nedir? Bunu da burada açıklamam doğru olmaz. Bunun bir götürüsü var. O, bizim için faturası çok daha ağırdır. Unutmayalım dünyanın çok çeşit ülkelerinde bizim binlerce camimiz var. Acaba bunu söyleyenler, bu camilerin başına ne gelir, bunu düşünüyor mu?"

Kaynak: AA