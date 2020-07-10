Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya'nın dirilişi Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisidir"
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaptı.
10.07.2020 21:59 | Son Güncelleme: 10.07.2020 23:25
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaptı. (6)
Erdoğan: "Ayasofya'nın dirilişi Mescid-i Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisi, Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesidir."
Kaynak: AA