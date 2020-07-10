Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya'nın dirilişi Mescidi Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisi,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya'nın dirilişi Mescidi Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisi, Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesidir.
10.07.2020 21:33 | Son Güncelleme: 10.07.2020 21:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya'nın dirilişi Mescidi Aksa'nın özgürlüğe kavuşmasının habercisi, Müslümanların fetret devrinden çıkış iradesinin ayak sesidir. Ayasofya'nın dirilişi şehitlerimizin gazilerimizin emanetlerine gerekirse canımız pahasına çıkma kararlılığımızın remzidir." - ANKARA
Kaynak: İHA