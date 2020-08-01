Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ayasofya'nın 24 Temmuz'da fiilen ibadete açılması bayram sevincimizi daha... Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 il teşkilatıyla videokonferans aracılığıyla bayramlaştı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 il teşkilatıyla videokonferans aracılığıyla bayramlaştı. (1) Erdoğan: "Milletimizin yüreğindeki 86 yıllık yara olan Ayasofya'nın 24 Temmuz'da fiilen ibadete açılması bayram sevincimizi daha da artırmıştır." Kaynak: AA