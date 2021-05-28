Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Camii'nde hafızların icazet törenine katıldı (3)
Ayasofya-i Kebir Camii İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları İcazet Töreni Kur'an-ı Kerim tilaveti Mustafa Demirkan Hoca'nın dua etmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde düzenlenen İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları İcazet Töreni'ne katıldı.
Ayasofya-i Kebir Camii
İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları İcazet Töreni
Kur'an-ı Kerim tilaveti
Mustafa Demirkan Hoca'nın dua etmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde düzenlenen İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları İcazet Töreni'ne katıldı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı