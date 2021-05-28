Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Camii'nde hafızların icazet törenine katıldı (3)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Camii'nde hafızların icazet törenine katıldı (3)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Ayasofya-i Kebir Camii İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları İcazet Töreni Kur'an-ı Kerim tilaveti Mustafa Demirkan Hoca'nın dua etmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde düzenlenen İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları İcazet Töreni'ne katıldı.

Ayasofya-i Kebir Camii

İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları İcazet Töreni

Kur'an-ı Kerim tilaveti

Mustafa Demirkan Hoca'nın dua etmesi İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde düzenlenen İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları İcazet Töreni'ne katıldı.

(3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Camii'nde hafızların icazet törenine katıldı (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Camii'nde hafızların icazet törenine katıldı (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Camii'nde hafızların icazet törenine katıldı (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Camii'nde hafızların icazet törenine katıldı (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Camii'nde hafızların icazet törenine katıldı (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Camii'nde hafızların icazet törenine katıldı (3) - Haberler
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