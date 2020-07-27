Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi) 500 kişilik güvenlik ekibi sürekli görev...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
27.07.2020 19:16 | Son Güncelleme: 27.07.2020 21:32
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. (5)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'in ibadete açılması) 500 kişilik güvenlik ekibi sürekli görev yapacak."
Kaynak: AA