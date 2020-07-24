Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kur'an-ı Kerim okudu
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen dua programına katıldı.
24.07.2020 13:44 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:57
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kılınacak cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen dua programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan programda Kur'an-ı Kerim okudu.
Kaynak: AA