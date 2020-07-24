Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi.
24.07.2020 12:41 | Son Güncelleme: 24.07.2020 13:29
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne geldi.
Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, saat 12.00 sularında Ayasofya Meydanı'na geldi. Namaz kılmak için meydanları dolduranlar Erdoğan'ın gelişiyle sloganlar attı.
Alkış ve sevgi gösteriyle karşılanan Erdoğan'a İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın karşıladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne girdi.
Kaynak: AA