Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Ayasofya) Davet kısmı Diyanet İşleri Başkanlığı'na ait
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlaması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.
17.07.2020 14:43 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:47
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlaması İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Cami çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kaynak: AA