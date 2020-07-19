Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu (2)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu (2)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu (2)
19.07.2020 19:00 | Son Güncelleme: 19.07.2020 19:13

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Temmuz'da kılınacak cuma namazı ile 86 yıl sonra ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Ayasofya Camisi'ne geldi.

Ayasofya Camisi'nde yaklaşık bir saat kalan Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açılış için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da eşlik etti.

Erdoğan, incelemelerinin ardından Ayasofya Camisi'nden ayrılırken, vatandaşları selamladı.

Kaynak: AA

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