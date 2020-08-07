Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii önündeki vatandaşlara seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde toplanan vatandaşlara seslenmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracına binmesi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını izleyen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi...
07.08.2020 15:29 | Son Güncelleme: 07.08.2020 15:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde toplanan vatandaşlara seslenmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracına binmesi
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını izleyen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde kendisini izlemeye gelen vatandaşlara hitab etti.
Kaynak: AA