CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AYASOFYA CAMİİ'NDE KUR'AN-I KERİM OKUDU
İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, Kur'an-ı Kerim okudu.
24.07.2020 14:42 | Son Güncelleme: 24.07.2020 15:12
İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, Kur'an-ı Kerim okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, selanın ardından Fatiha Suresi'ni ve Bakara Suresi'nin ilk 5 ayetini okudu. Bazı vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu anları cep telefonlarına kaydetti.
Kaynak: DHA