CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AYASOFYA CAMİİ'NDE HAFIZLIK ÖĞRENCİLERİNİN İCAZET TÖRENİNE KATILDI 2

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AYASOFYA CAMİİ'NDE HAFIZLIK ÖĞRENCİLERİNİN İCAZET TÖRENİNE KATILDI 2 Alper KORKMAZ-Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları İcazet Töreni'ne katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AYASOFYA CAMİİ'NDE HAFIZLIK ÖĞRENCİLERİNİN İCAZET TÖRENİNE KATILDI 2

Alper KORKMAZ-Harun UYANIK/ İSTANBUL, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Hafızları İcazet Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende Kuran-ı Kerim okudu. Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un oğlu Ömer Asım da törende icazet aldı.

Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında hafızlıklarını tamamlayan 136 öğrenci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ayasofya Camii'nde düzenlenen programla icazet aldı. Taksim Camii açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geçti. Buradaki hafızlık icazet töreninde Erdoğan, Kur'an-ı Kerim okudu.Programa, hafız öğrencilerin velileri, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo Hmidti, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve çok sayıda davetli katıldı. Hafız öğrencilerin Kur'an-ı Kerim'den ayet ve sureler okuduğu icazet töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Ömer Tayyip ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un oğlu Ömer Asım da icazet aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan hafızlarla hatıra fotoğrafı çektirdi, öğrencilere hediye verdi ardından camiiden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı