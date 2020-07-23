Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu (1)
Gülseli KENARLI -Harun UYANIK-Güven USTA-Mertcan ÖZTÜRK-İbrahim MAŞE/ İstanbul DHA CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu.
23.07.2020 18:02 | Son Güncelleme: 23.07.2020 19:05
Gülseli KENARLI -Harun UYANIK-Güven USTA-Mertcan ÖZTÜRK-İbrahim MAŞE/ İstanbul DHA CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 17.30'da Ankara'dan İstanbul'a geldi. Erdoğan Atatürk Havalimanı'ndan Ayasofya Cami'ne geçti. Arka kapıdan giriş yapan Erdoğan son hazırlıkları inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın içeride olduğu sıralarda ses sistemi de denendi.
Kaynak: DHA