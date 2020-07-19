Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğlen saatlerinde oğlu Bilal Erdoğan ve torunuyla beraber Üsküdar Kısklı'daki konutundan çıkarak 24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiye gelmesinden önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Fatih Belediye Başkanı M. Ergun Turhan da camiye geldi.

24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan hazırlıklar hakkında Bakan Ersoy ve diğer yetkililerden bilgi aldı. Yaklaşık bir saat incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra buradan ayrıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, camiden ayrılmadan önce de bir süre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

(İHA)

Kaynak: İHA