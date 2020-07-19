CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, AYASOFYA CAMİİ'NDE İNCELEMELERDE BULUNUYOR (1) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi alıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Erdoğan'a eşlik ediyor.

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-Erdoğan'ın gelişi

- İstanbul

Kaynak: DHA