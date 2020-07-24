CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AYASOFYA CAMİ'NDE Gülseli KENARLI-Harun UYANIK İSTANBUL,DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi.

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK İSTANBUL,DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Ayasofya Camii'ne saat 12.05'de geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra camiye, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlı Sözcüsü İbrahim Kalın, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın da içinde bulunduğu çok sayıda davetli de geldi.

Kaynak: DHA