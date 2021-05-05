Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayaşlı çiftçi bir aileye iftarda misafir oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayaşlı çiftçi bir aileye iftarda konuk oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayaşlı çiftçi bir aileye iftarda konuk oldu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte, Ankara'nın Ayaş ilçesinde çiftçilik yapan Bekir Dikmen'in iftarda misafiri olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bekir Dikmen ve ailesi ile iftar öncesi sohbet etti, ailenin çocuklarına hediyeler verdi. Erdoğan, daha sonra Dikmen ailesi ile birlikte iftar yaptı.

(Derya Yetim/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı