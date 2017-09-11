Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Büyükelçisi Tilly'i Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Cumhuriyeti Büyükelçisi Ulrike Tilly’i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Cumhuriyeti Büyükelçisi Ulrike Tilly'i kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde, Avusturya Cumhuriyeti Büyükelçisi Ulrike Tilly, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu taktim ettikten sonra mahiyetindeki elçilik çalışanlarını tanıttı. Tören hatıra fotoğrafı çektirilmesinden sonra sona erdi. - ANKARA