Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Kurz'un Avusturya'da Türkiye'deki Erken Seçim İçin...

IHAAW213045-SIY/21-04-2018

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Başbakanı Kurz'un Avusturya'da Türkiye'deki erken seçim için yapılacak kampanyalara engel olacağını açıklamasına ilişkin, "Burada daha fazlada ismini anmama gerek yok. Avusturya'nın başındaki bu zatın attığı bu adımlar kendisine ters dönecek adımlardır. Bunlarda bunun bedelinin uluslararası toplumlarda ödeyecektir." dedi. 21.04.2018 21: 30: 45 TSI

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