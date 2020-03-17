Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupalı liderlerle telekonferansla görüştü
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la telekonferansla görüştü.
17.03.2020 18:37 | Son Güncelleme: 17.03.2020 18:37
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la telekonferansla görüştü.
- İstanbul
Vahdettin Köşkü'nde saat 17.00'da başlayan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Johnson İdlib ve mülteci meselesi, Türkiye-AB ilişkilerini ele aldı. Görüşmede ayrıca koronavirüs konusu da gündeme geldi.Görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
- İstanbul
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Kaynak: DHA