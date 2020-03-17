Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupalı liderlerle telekonferansla görüştü CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la telekonferansla görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la telekonferansla görüştü.

Vahdettin Köşkü'nde saat 17.00'da başlayan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Merkel ve İngiltere Başbakanı Johnson İdlib ve mülteci meselesi, Türkiye-AB ilişkilerini ele aldı. Görüşmede ayrıca koronavirüs konusu da gündeme geldi.

Görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.- İstanbul

Kaynak: DHA