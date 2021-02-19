Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa ülkeleri bu tehditle uzunca bir süredir karşı karşıya. Türkiye'nin aynı akıbete düçar olmasına izin vermeyeceğiz."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa ülkeleri bu tehditle uzunca bir süredir karşı karşıya. Türkiye'nin aynı akıbete düçar olmasına izin vermeyeceğiz."

19.02.2021 15:05 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa ülkeleri bu tehditle uzunca bir süredir karşı karşıya. Türkiye'nin aynı akıbete düçar olmasına izin vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa ülkeleri bu tehditle uzunca bir süredir karşı karşıya. Türkiye'nin aynı akıbete düçar olmasına izin vermeyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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