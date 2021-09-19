Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı kutladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nın Avrupa şampiyonluğunu kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda üst üste ikinci şampiyonluğu elde ederek büyük bir başarı hikayesi yazan Ampute Futbol Milli Takımımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye sizinle gurur duyuyor çocuklar" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri