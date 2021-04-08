Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu milli haltercileri tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü Avrupa Şampiyonu milli halterciler Muhammed Furkan Özbek ve Daniyar İsmayilov'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü Avrupa Şampiyonu milli halterciler Muhammed Furkan Özbek ve Daniyar İsmayilov'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Avrupa Halter Şampiyonasında bir bronz ve 2 altın madalya kazanan Muhammed Furkan Özbek ile 2 altın madalya kazanan Daniyar İsmailov'u kutlayarak başarılarının devamını diledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı