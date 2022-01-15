Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikasını açtıCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Söke'deki Batı Kipaş Kağıt Fabrikası'nın açılışında yaptığı konuşmada, "Avrupa Birliği'ne karşı net 7,7 milyar dolar dış ticaret fazlası veren bir ülkeye domates ithalatçısı demek,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikasını açtı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Söke'deki Batı Kipaş Kağıt Fabrikası'nın açılışında yaptığı konuşmada, "Avrupa Birliği'ne karşı net 7,7 milyar dolar dış ticaret fazlası veren bir ülkeye domates ithalatçısı demek, saman ithalatçısı yaftası vurmak cehaletten öte bir saygısızlıktır, hakarettir, bühtandır. Türkiye'nin üretim gücünden, bu ülkenin sanayisinden haberi olmayan bu tatlı su siyasetçilerini kendi cahillikleriyle baş başa bırakıyorum " dedi.

Konuşmaların ardından Kipaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz ve beraberindeki heyet ve işçilerle beraber açılış kurdelesini kesen Erdoğan, daha sonra beraberindeki heyetle Atatürk Kent Meydanı'ndaki toplu açılış törenine geçti.