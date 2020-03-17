Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa liderleriyle telekonferansla görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merkel, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile dörtlü zirve gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merkel, Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile dörtlü zirve gerçekleştirdi. Korona virüs tedbirleri nedeniyle video konferans aracılığıyla gerçekleştirilen zirvede korona virüsle mücadele, sığınmacı meselesi gibi konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile video konferans aracılığıyla dörtlü zirve gerçekleştirdi. Zirvede, korona virüsle mücadele bağlamında ortak hareket imkanları, Suriye krizinin çözüm yolları, İdlib'e yönelik insani yardım yöntemleri, sığınmacı meselesi, Libya'daki son durum, Avrupa Birliği'nin durumu, Türkiye-AB ilişkileri konuları ele alındı. Yüz yüze yapılması planlanan görüşme, korona virüs tehlikesine karşı alınan tedbirler nedeniyle video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi.

(İHA)

Kaynak: İHA