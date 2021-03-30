Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Daems'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Rik Daems'i kabul etti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Rik Daems'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Rik Daems'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı