Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Daems'i kabul etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Daems'i kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Daems'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Rik Daems'i kabul etti.

Önce Erdoğan sonra MEB topu valiliklere attı! Yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçen ilk il Çorum oldu
Önce Erdoğan sonra MEB topu valiliklere attı! Yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçen ilk il Çorum oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Rik Daems'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Rik Daems'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Devlet Bahçeli Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Şevval Sam Şeyma Subaşı Birkan Sokullu Murat Dalkılıç
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Kokain
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Daems'i kabul etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 16:00:43. #1.15#
title