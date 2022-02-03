Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Avrupa Konseyi'nin Kavala kararı) AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş, bu bizi ilgilendirmiyor.
AA, Yeşim Sert Karaaslan - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Avrupa Konseyi'nin Kavala kararı) AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş, bu bizi ilgilendirmiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Avrupa Konseyi'nin Kavala kararı) AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş, bu bizi ilgilendirmiyor. Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz."
AA / Yeşim Sert Karaaslan - Politika