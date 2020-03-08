Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa kapılarına dayanan 100 binlerce insan içindeki kadınlara yapılan... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa kapılarına dayanan 100 binlerce insan içindeki kadınlara yapılan eziyetleri, önlerine dikilen tel örgüleri, dövülerek, hatta vurularak geri gönderilme çabalarını kimsenin kınadığını işitmedim."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa kapılarına dayanan 100 binlerce insan içindeki kadınlara yapılan eziyetleri, önlerine dikilen tel örgüleri, dövülerek, hatta vurularak geri gönderilme çabalarını kimsenin kınadığını işitmedim." Kaynak: AA