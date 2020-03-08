Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa kapılarına dayanan 100 binlerce insan içindeki kadınlara yapılan...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa kapılarına dayanan 100 binlerce insan içindeki kadınlara yapılan eziyetleri, önlerine dikilen tel örgüleri, dövülerek, hatta vurularak geri gönderilme çabalarını kimsenin kınadığını işitmedim."
08.03.2020 15:40 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa kapılarına dayanan 100 binlerce insan içindeki kadınlara yapılan eziyetleri, önlerine dikilen tel örgüleri, dövülerek, hatta vurularak geri gönderilme çabalarını kimsenin kınadığını işitmedim."
Kaynak: AA