Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye nezdinde saygı görmek istiyorsa önce dönüp kendi çelişkilerini sorgulamalıdır."
23.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye nezdinde saygı görmek istiyorsa önce dönüp kendi çelişkilerini sorgulamalıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye nezdinde saygı görmek istiyorsa önce dönüp kendi çelişkilerini sorgulamalıdır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen