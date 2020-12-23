Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye nezdinde saygı görmek istiyorsa önce dönüp kendi çelişkilerini sorgulamalıdır."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye nezdinde saygı görmek istiyorsa önce dönüp kendi çelişkilerini sorgulamalıdır."

23.12.2020 13:11 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye nezdinde saygı görmek istiyorsa önce dönüp kendi çelişkilerini sorgulamalıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye nezdinde saygı görmek istiyorsa önce dönüp kendi çelişkilerini sorgulamalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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