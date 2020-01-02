Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Avrupa'daki eylemlere karşı alınan güvenlik önlemleri) Güya kural, düzen...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Avrupa'daki eylemlere karşı alınan güvenlik önlemleri) Güya kural, düzen ve özgürlük sembolü sayılan batı şehirleri bir anda açık hava hapishanelerine dönüştürüldü.
02.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Avrupa'daki eylemlere karşı alınan güvenlik önlemleri) Güya kural, düzen ve özgürlük sembolü sayılan batı şehirleri bir anda açık hava hapishanelerine dönüştürüldü."
Kaynak: AA