Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Avrupa'daki eylemlere karşı alınan güvenlik önlemleri) Güya kural, düzen...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Avrupa'daki eylemlere karşı alınan güvenlik önlemleri) Güya kural, düzen...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Avrupa'daki eylemlere karşı alınan güvenlik önlemleri) Güya kural, düzen ve özgürlük sembolü sayılan batı şehirleri bir anda açık hava hapishanelerine dönüştürüldü.

02.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Avrupa'daki eylemlere karşı alınan güvenlik önlemleri) Güya kural, düzen ve özgürlük sembolü sayılan batı şehirleri bir anda açık hava hapishanelerine dönüştürüldü."

Kaynak: AA
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