Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliğinin artık ülkemizle ilişkilerine stratejik bir bakış açısıyla yaklaşması ve somut adımlar atması gerekiyor."
AA / Selma Kasap - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliğinin artık ülkemizle ilişkilerine stratejik bir bakış açısıyla yaklaşması ve somut adımlar atması gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliğinin artık ülkemizle ilişkilerine stratejik bir bakış açısıyla yaklaşması ve somut adımlar atması gerekiyor."
AA / Selma Kasap - Son Dakika Haberleri
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