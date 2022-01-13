Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçileriyle gerçekleştirilen toplantıda konuştu - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçileriyle gerçekleştirilen toplantıda konuştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçileriyle gerçekleştirilen toplantıda konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Ankara Büyükelçileriyle gerçekleştirilen toplantıda konuştu.

ANKARA (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçileriyle gerçekleştirilen toplantıda konuştu

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Ankara Büyükelçileriyle gerçekleştirilen toplantıda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçileriyle gerçekleştirilen toplantıda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçileriyle gerçekleştirilen toplantıda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçileriyle gerçekleştirilen toplantıda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yapılan toplantıda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle yapılan toplantıda konuştu: (1)

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