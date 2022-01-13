Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçileriyle gerçekleştirilen toplantıda konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçileriyle gerçekleştirilen toplantıda konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Ankara Büyükelçileriyle gerçekleştirilen toplantıda konuştu.
ANKARA (İHA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçileriyle gerçekleştirilen toplantıda konuştu
ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Ankara Büyükelçileriyle gerçekleştirilen toplantıda konuştu.