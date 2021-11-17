Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa Birliği, ülkemizle ilişkilerine stratejik bir bakış açısıyla yaklaşmalı ve somut adımlar atmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türkiye olarak olumlu gündemin hayata geçirilmesi maksadıyla diyalog ve diplomasiden yana ilkeli tutumumuzu ve çabalarımızı ortaya koyduk. Avrupa Birliği'nin artık ülkemizle ilişkilerine stratejik bir bakış açısıyla yaklaşması ve somut adımlar atması gerekiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Hükümet Başkanı Pedro Sanchez, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen baş başa görüşmelerinin ve Hükümetlerarası Zirve Oturumu'nun ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye-İspanya Hükümetlerarası Zirve toplantılarını 2019'dan beri gerçekleştirdiklerini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı en üst düzey platformu oluşturmaktadır. Bugünkü zirveyle ilişkilerimizi bundan böyle kapsamlı ortaklık olarak tanımlamaya karar verdik. Ayrıca bir Zirve Takip Mekanizması kurarak hem kararlaştırdığımız hususların hayata geçirilmesini yakın takip altına aldık, hem de atacağımız yeni adımlar için bir çerçeve oluşturduk. " ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen, İspanya ile ikili ticaret hacminin şimdiden bir önceki senenin rakamlarını yakaladığını kaydetti.

"Birkaç üye ülkenin küçük hesaplarının Avrupa Birliği'ni ve NATO-Avrupa Birliği ilişkilerini zayıflatmasına izin verilmemelidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin artık Türkiye ile ilişkisine stratejik bir bakış açısıyla yaklaşmasını ve somut adımlar atması gerektiğini vurguladı:

"Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vatandaşlarımıza vize muafiyeti tanınması çalışmalarına bir an önce başlanmalıdır. Birkaç üye ülkenin küçük hesaplarının Avrupa Birliği'ni ve NATO-Avrupa Birliği ilişkilerini zayıflatmasına izin verilmemelidir. Avrupa ve NATO'nun sınırlarını koruyan Türkiye ve İspanya, düzensiz göç konusunda önemli yük üstlenmiş durumdadır. Bu külfetin adil paylaşımı için ortak politikalar üretilmesi zaruretini bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyorum.

İspanya'nın bugüne kadarki kıymetli desteklerini sürdürmesinin, tüm taraflar bakımından faydalı olacağına inanıyorum. Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Projesi'nin mimarları olarak, dünyada barış, istikrar ve refah ortamının sağlanmasını teminen daha yakın iş birliği içinde olmaya önem arz ediyoruz. Malum, Medeniyetler İttifakı'nı İspanya-Türkiye birlikte inşa ettik ama bundan sonra da niyazı önem arz ediyor. Bu girişim, Türkiye ve İspanya'nın yumuşak gücünün göstergesidir. Aşırı sağın yükselmekte olduğu, ırkçı, İslam ve yabancı düşmanı eylemlerin giderek daha sık gerçekleştiği günümüzde Medeniyetler İttifakı girişiminin değeri ümit ediyorum ki daha iyi anlaşılacaktır. "

Türkiye ile İspanya arasında 6 yeni anlaşma imzalandı

Türkiye-İspanya Hükümetlerarası 7. Zirvesi'nin ardından 6 yeni anlaşma imza altına alındı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez huzurunda,

hükümetlerin ilgili bakanlıkları arasında yapılan anlaşmalar şöyle;

1. Su Alanında İş Birliğine Dair Mutabakat Zaptı

2. Kutup Bilimlerinde ve Lojistiğinde İş Birliği Hakkında Mutabakat Zaptı

3. Afet ve Acil Durum Yönetimi Alanında Mutabakat Zaptı

4. Spor Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı

5. Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Alanında Mutabakat Zaptı

6. Çalışma ve İstihdam Alanlarında İş Birliği Hakkında Niyet Beyanı

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