Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği'nin, Türkiye'yi kendinden uzaklaştıran stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz."
09.11.2020 15:19 | Son Güncelleme: 09.11.2020 15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği'nin, Türkiye'yi kendinden uzaklaştıran stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği'nin, Türkiye'yi kendinden uzaklaştıran stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe