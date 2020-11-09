Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği'nin, Türkiye'yi kendinden uzaklaştıran stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği'nin, Türkiye'yi kendinden uzaklaştıran stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz."

09.11.2020 15:19 | Son Güncelleme: 09.11.2020 15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği'nin, Türkiye'yi kendinden uzaklaştıran stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği'nin, Türkiye'yi kendinden uzaklaştıran stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını ümit ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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