Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği'nin 2022 yılında stratejik miyopluktan kurtularak Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinde daha cesur...
AA / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği'nin 2022 yılında stratejik miyopluktan kurtularak Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinde daha cesur davranmasını ümit ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Avrupa Birliği'nin 2022 yılında stratejik miyopluktan kurtularak Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinde daha cesur davranmasını ümit ediyoruz."
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AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri
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