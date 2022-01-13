Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği'nin 2022 yılında stratejik miyopluktan kurtularak Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinde daha cesur... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği'nin 2022 yılında stratejik miyopluktan kurtularak Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinde daha cesur...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa Birliği'nin 2022 yılında stratejik miyopluktan kurtularak Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinde daha cesur davranmasını ümit ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Avrupa Birliği'nin 2022 yılında stratejik miyopluktan kurtularak Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesinde daha cesur davranmasını ümit ediyoruz."

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AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri

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