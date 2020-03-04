Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti

04.03.2020 15:28 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:28

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell de katıldı.

Kaynak: AA