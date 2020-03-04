Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i karşılaması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile selamlaşması Görüşmeden detaylar ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i karşılaması
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile selamlaşması
Görüşmeden detaylar ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti.
Kaynak: AA