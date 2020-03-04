Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i karşılaması Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile selamlaşması Görüşmeden detaylar ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK...

04.03.2020 14:11 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı 'ın Konseyi Başkanı 'i karşılaması

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı 'ın Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile selamlaşması

Görüşmeden detaylar ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti
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