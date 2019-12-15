Cumhurbaşkanı Erdoğan ATV-A Haber ortak yayınında soruları yanıtladı: (3)

15.12.2019 23:54 | Son Güncelleme: 15.12.2019 23:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kendileri ne söylediklerinin farkında değil. Bunlar özellikle Kürt kardeşlerimize saygısızlık yapıyorlar. Çünkü YPG/PYD bunların Kürt olarak ifade edilmesi bana göre Kürtlere saygısızlıktır. Bu ne demek 'Kürtler teröristtir.' Biz gerek vatandaşlarımız olan Kürt kardeşlerimizi gerekse Suriye'nin kuzeyinde olan Kürt kardeşlerimizi terörist olarak kabul etmiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde ATV-A Haber ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'nin Suriye'den kaynaklanan terörle mücadeledeki kararlılığının tam olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Biz burada kolay değil, 4 milyon insanı şu anda besliyorsunuz, bakıyorsunuz, okutuyorsunuz, sağlığıydı vesaire tüm bunları yapıyorsunuz. Adı üzerinde Barış Pınarı. Niye Barış Pınarı denmiş buna? Biliyorsunuz, oralarda aslında gözeler varmış, o sınır bölgelerinde, Aynel Arab, Resulayn falan ismi üzerinde. Bundan dolayı da biz adını bunun 'Barış Pınarı' koyalım dedik, o gözeler sebebiyle. Adını 'Barış Pınarı' koyduk, inşallah bu barış pınarı noktasında kararlılıkla mücadelemizi sürdürürüz ve çok uzun bir süre olmasa dahi burada eninde sonunda bir neticeye varırız." diye konuştu.

Erdoğan, "Amerika ve Batılı ülkelerin YPG/PYD için "Onlar Kürt" diyorlar. Oysa ki biz biliyoruz ki PKK gibi onlar da 'bebek katili.' Siz her zaman gittiğiniz uluslararası platformlarda da bunu söylüyorsunuz, Kürtler için uyarılarda bulunuyorsunuz. İkna oluyorlar mı?" sorusu üzerine, şöyle konuştu:

"Ben bunların ikna olduğu kanaatinde değilim. Bir defa, kendileri ne söylediklerinin farkında değil. Bunlar özellikle Kürt kardeşlerimize saygısızlık yapıyorlar. Çünkü YPG/PYD bunların Kürt olarak ifade edilmesi bana göre Kürtlere saygısızlıktır. Bu ne demek 'Kürtler teröristtir.' Biz gerek vatandaşlarımız olan Kürt kardeşlerimizi gerekse Suriye'nin kuzeyinde olan Kürt kardeşlerimizi terörist olarak kabul etmiyoruz ki ha onların içerisinden terörist çıkabilir, onların içinden terörist çıktığı gibi daha farklı etnik unsurların içerisinden de teröristler çıkıyor. Dini grupların içerisinden de teröristler çıkıyor. Bunları da görmemiz lazım. Ama bunlar nedense yatıyorlar, kalkıyorlar PYD/YPG diyemiyor, bunu söylüyor. En sonunda bunu da kamufle etmek için ne yaptılar, 'SDG' dediler yani 'Suriye Demokratik Güçleri' adını da böyle demokratik güçleri olarak kamufle ettiler."

YPG/PYD'nin PKK'nın yan kuruluşları olduğunu vurgulayan Erdoğan, hepsinin belgelerini de gösterdiklerini anlattı.

Erdoğan, "Abdi Şahin denilen kişi adeta bölücü başının biliyorsunuz manevi oğlu diyebilirsin, beslemesi diyebilirsin, ne dersen de, böyle bir konumda. Bununla Amerika'nın en üst kademesi görüşme yapıyor. Aynı şekilde Rusya görüşme yapıyor. Şimdi böyle olduğu zaman bir netice alınamaz ki. Kaldı ki bu biri de kırmızı bültenle aranıyor. Böyle olduğuna göre, biz ortaksak bir dayanışma içinde olacaksak, NATO'da berabersek terörizme karşı bir mücadele vereceksek ki bu NATO toplantısında bunların hepsini konuştum. O zaman siz nasıl oluyor da bu tür terörist başlarıyla bir terörsevici konumuna düşüyorsunuz. Bunları bir düzeltmemiz lazım. İnanın hiç umurlarında değil." ifadelerini kullandı.

"PKK'ya ağır darbe indirdik"

Kandil'e yakın zamanda bir kara harekatının olup olmayacağının sorulması üzerine Erdoğan, "Her şeyden önce Kandil'e sürekli harekatlar yapılıyor. Yani Kandil'e harekat yapılmıyor diye bir şey yok. Çok çok kararlı hava harekatları yapılıyor. Tabi son dönemde gerek yurt içi gerek yurt dışındaki operasyonlarımızla PKK'ya biliyorsunuz ağır darbeler indirdik. Yani Gabar'da, Cudi'de Tendürek'te, Bestel Deresi'nde buralarda özellikle." diye konuştu.

Erdoğan, ülkemizde uzun süredir eylem yapamaz hale gelen terör örgütünün eleman devşirme ve ülkeye sızma noktasında da artık tıkanma noktasında olduğunu vurguladı.

Örgütün ahlaki noktada tükendiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kaçırılan genç kızların orada nasıl muamele gördüğünü televizyon ekranlarında herhalde sizler de izlediniz, bizler de oradan izledik. Yani bakıyorsunuz, ismini vermeme gerek yok ahlaksız adam 60-65 belki de 70 yaşında genç kızlara nasıl bir muamelede bulunduğunu, nasıl bir tacizde bulunduğunu ekranlarda izledik ama ne yazık ki bu kızların onların elinden kurtulma şeyi çok zor. Benim dikkatimi çeken bir şey genç çocuklara veya delikanlılara aynı muameleyi yapmıyorlar, kızlara yapıyorlar. Bunlar çok manidardır. Bu terör örgütünün şu anda dışarıdaki sevicileri bu tabloları değerlendirmeye almıyor. Parlamentoda bunların temsilcileri yok mu? Var. Peki parlamentodaki temsilcileri bu tablolar karşısında 'Ya bunlar ne yapıyor' dediklerini hiç duyduk mu? Duymadık. Hala utanmadan, sıkılmadan bunları savunmaya kalkıyorlar. Neyi savunuyorsunuz ya. Binlerce genç bugüne kadar bunların tehditleri karşısında maalesef aldatıldılar ve öldürüldüler. O bebeler, o yavrular bunlar tarafından öldürüldü. Bu hala devam ediyordu eğer biz şu son birkaç yılda o ciddi ataklarımızı yapmamış olsaydık terör örgütünün özellikle bölgedeki ağırlığı daha farklı olacaktı."

Terörün üzerine kararlı gidişin sadece yurt içinde değil, yurt dışında da devam edeceğini bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kuzey Irak'ta bile bunları adım atamaz hale getirdik. Irak'ın diğer bölgelerindeki faaliyet arayışlarını bunlar arttırıyor, biz de arttırıyoruz. Irak tarafının zamanında gerekli önlemleri almamış olması maalesef özellikle de Kuzey Irak'ta, Sincar'da, Mahmur'da, Kerkük'te yuvalanan örgüt faaliyetlerini bir süredir bu bölgede yoğunlaştırdı ama başarılı olamayacak. Bugün Sincar adeta ikinci Kandil olma yolundadır. Yıllarca DEAŞ'ın zulmüne uğrayan Ezidiler bugün Sincar'da PKK nedeniyle evlerine dönememektedir. Mahmur kampı zaten uzun süredir bir terörist kampı niteliğindedir. Erbil şehrinin ortasında diplomatımızı şehit eden teröristlerin Mahmur'la bağlantıları tespit edildi. Biz PKK ile mücadelenin DEAŞ ile olduğu kararlı ve ortak şekilde yapılması gerektiği görüşündeyiz. Bugün terör örgütleri arasında ayrım yapanlar gelecekteki felaketlerin de tohumlarını ekmektedirler. Bu nedenle Irak Hükümetine çağrıda bulunduk, gerek merkezi gerek Kuzey Irak, 'Komşuluk hukukumuzun gereği olarak kendi topraklarından bize yönelik saldırılarda bulunan terör örgütlerini tasfiye etmelerini beklediğimizi' söyledik. Mahmur'la ilgili de Birleşmiş Milletler'le çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çünkü oranın Birleşmiş Milletler koordinesinde bir önemi var."

Bu konuda askeri ve güvenlik anlaşması teklif edildiğini dile getiren Erdoğan, taslağın iletildiğini Irak tarafından yanıtın beklendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'de Amerika desteği ile gelen silahların Irak'a geçtiği düşünülebilir mi?" sorusu üzerine şöyle konuştu:

"32-33 bin tır buraya silah, mühimmat, araç, gereç geldi. Bunların hepsi tespitli. Kargo uçaklarıyla gelen silah, mühimmat vesaire bunlar var. Bunun dışında ayrıca kamyonlarca, yüzlerce gelen araç, gereç vesaire bunlar var. Bütün bunlardan bir kısım tabi çekilme talimatı geldiğinde bununla beraber ne yaptı Irak tarafına gitti. Zaten geliş güzergahı neresi? Irak. Giriş güzergahı Irak olduğu için çıkışta da yine o taraftan çıkıyorlar. Söyledikleri neydi? 'DEAŞ'ı yok ettik.' Bir taraftan 'DEAŞ'ı yok ettik.' diyorsunuz, öbür taraftan hala bölgede PYD/YPG'ye bu imkanları veriyorsunuz. Hepsi yalan. Bunları Sayın Trump'a da söylediğim için, diğerlerine de söylediğim için belgelerle rahat rahat açıkça konuşabiliyorum. Biz hep şunu söylüyoruz, 'İnlerine gireceğiz.' diyoruz. 'Girdik, giriyoruz.' diyoruz. 'Onlar kaçacak, biz kovalayacağız.' diyoruz. Allah'ın izniyle biz sonunda muzaffer olacağız. Onlar diyorlar ki 'Doğru, bunlar geldi, işte bunlar bizim DEAŞ'a karşı yanımızda mücadele veren dostlarımızdır.' Ben de kendilerine diyorum ki 'Biz sizin neyiniziz? Biz sizinle stratejik ortak değil miyiz? DEAŞ'a karşı bu mücadeleyi niye bizimle vermediniz? Bak biz El Bab'da 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Sizin verdiğiniz silahlarla yapmadık bunu. Biz sizden parayla silah istiyoruz bize vermiyorsunuz, bu terör örgütlerine ücretsiz olarak bu silahları veriyorsunuz. Biz sizin samimiyetinize nasıl inanacağız? Hep tartıştık bunları ama maalesef samimi değiller."

Erdoğan, bir terör örgütünü bir başka terör örgütüyle yok etme planları yapıldığını anlatarak, Türkiye'nin kendisine güvendiğini, yoluna kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

(Sürecek)

Kaynak: AA