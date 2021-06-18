Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Atmaca Gemisavar Füzesi" paylaşımı: Hedef tam isabetle vuruldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atmaca Gemisavar Füzesi'nin, bugün envantere girişi öncesinde gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurduğunu söyledi. Erdoğan ayrıca, test atışı öncesinde ve hedefin vurulma anında çekilen görüntüyü de paylaştı.