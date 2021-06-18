Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atmaca Gemisavar Füzesi'nin son test atışında hedefi tam isabetle vurduğunu açıkladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atmaca Gemisavar Füzesi'nin son test atışında hedefi tam isabetle vurduğunu açıkladı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atmaca Gemisavar Füzesi'nin, bugün envantere girişi öncesinde gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atmaca Gemisavar Füzesi'nin, bugün envantere girişi öncesinde gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurduğunu bildirdi.

Erdoğan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Mavi Vatanımızın çelik kılıcı Atmaca Gemisavar Füzemiz, bugün envantere girişi öncesi gerçekleştirilen son test atışında ilk kez bir gemi hedefini tam isabetle vurmayı başardı. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Donanmamıza hayırlı, uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, test atışı öncesinde ve hedefin vurulma anında çekilen görüntüyü de paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atmaca Gemisavar Füzesi'nin son test atışında hedefi tam isabetle vurduğunu açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atmaca Gemisavar Füzesi'nin son test atışında hedefi tam isabetle vurduğunu açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atmaca Gemisavar Füzesi'nin son test atışında hedefi tam isabetle vurduğunu açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atmaca Gemisavar Füzesi'nin son test atışında hedefi tam isabetle vurduğunu açıkladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atmaca Gemisavar Füzesi'nin son test atışında hedefi tam isabetle vurduğunu açıkladı - Haberler
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