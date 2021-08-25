Cumhurbaşkanı Erdoğan, atlı gösterileri izledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin gösteriyi izlemesi Sporcuların ok ve kılıçlarla gösteri yapması BİTLİS - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinlikleri izledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin gösteriyi izlemesi
Sporcuların ok ve kılıçlarla gösteri yapması BİTLİS - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinlikleri izledi. Programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan