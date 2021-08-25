Cumhurbaşkanı Erdoğan, atlı gösterileri izledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin gösteriyi izlemesi Sporcuların ok ve kılıçlarla gösteri yapması BİTLİS - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinlikleri izledi.