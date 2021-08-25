Cumhurbaşkanı Erdoğan, atlı gösterileri izledi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, atlı gösterileri izledi

Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin gösteriyi izlemesi Sporcuların ok ve kılıçlarla gösteri yapması BİTLİS - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinlikleri izledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin gösteriyi izlemesi

Sporcuların ok ve kılıçlarla gösteri yapması BİTLİS - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü dolayısıyla Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen etkinlikleri izledi. Programa TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, atlı gösterileri izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, atlı gösterileri izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, atlı gösterileri izledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, atlı gösterileri izledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cemaleddin Turan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinlikte konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılı dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinlikte konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin bir kısmını belki yıkıp yeniden inşa etmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehirlerimizin bir kısmını belki yıkıp yeniden inşa etmeliyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde konuştu: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'nde konuştu: (1)

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