Cumhurbaşkanı Erdoğan Atlas Sineması'na geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Atlas Sineması'na geldi

26.02.2021 19:17 | Son Güncelleme: 26.02.2021 19:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan Atlas Sineması'na geldi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Atlas Sineması'nın açılışını gerçekleştiriyor.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Atlas Sineması'nın açılışını gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan sinemanın önüne geldi. Erdoğan makam aracından indiği sırada caddedeki vatandaşlar sevgisi gösterisinde bulundu. Bir kişi de Erdoğan'a çiçek verdi. Erdoğan'ı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy karşıladı. Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte fotoğraf çektirdikten sonra sinemaya girdi. 

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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